陽邊大火毀5亞裔商店 社區募款相助

皇后區陽邊(Sunnyside)日前爆出四級大火，火勢迅速蔓延，燒損五家亞裔經營的店鋪。(取自GoFundMe網頁)

皇后區陽邊(Sunnyside)日前發生四級大火，五家亞裔 經營的店鋪受損，一家日本 超市的老闆表示，因疫情 的影響，店中的生意已受到重創，如今遭遇火災，更是雪上加霜；非營利組織「陽邊陽光」(Sunnyside Shine)為受損商家發起眾籌，至截稿前，已募集3萬4000餘元。

根據市消防局消息，位於陽邊的44街交皇后大道的一家商舖於12日上午7時左右，因電路問題發生火警，隨後升級成四級大火，損毀五家亞裔商鋪；當局共派出200名消防員救援，三名消防員在救援中受傷，都沒有生命危險。

「陽邊陽光」執行主任比恩(Jaime-Faye Bean)表示，五家亞裔經營的小商家在疫情期間受到重創，熬過疫情後，再次遭遇火災，導致他們的生意受到困境；他日前幫助受損商家在GoFundMe發起重籌，目標金額為5萬元，「三年前的大火中，我們募集了16萬元」。

日本超市Taiyo Foods老闆高橋(Toshiaki Takahaski)表示，他得知自己店起火後，立即前往查看，眼看著大量的濃煙冒出，卻無能為力，「火從一家餐廳冒出來，我什麼也不能做」。

高橋說，他隨後從超市中拿走能搶救的貨品，並轉送給鄰居，鄰居得知他的店發生火災後，立即暖心回贈；他哭著表示，「很多人都來幫助我們，我感到非常幸運」。

疫情期間，高橋說，他冒著染疫的風險，堅持每日開店，從沒有關過一天店；在當地開店八年的他表示，自己育有兩個兒子，期盼社區能伸出援手，幫助他重建超市，「我會重開商店，但不知道是在這裡還是別的地方，請耐心等待」。

至截稿前，「陽邊陽光」已幫助五家受損的商家募款3萬4783元。