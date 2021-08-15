1周3人吸毒致死 華盛頓廣場公園治安持續惡化

華盛頓廣場公園環境持續惡化，吸毒致死者一周三人。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓 華盛頓廣場公園(Washington Square Park)自去年夏天以來威不斷，治安也持續惡化，吸毒者及人群聚集吵鬧至深夜，入夏後更加嚴重，吸毒導致多人死亡，僅上周就有三人被發現橫屍園內。

警方表示，5月底至今，已有五人在公園周圍地區被發現死亡，包括上周的三人。警方稱，最近一名受害者是35歲的布碌崙 (布魯克林)男子阿里(Mohamed Ali)，他在10日清晨被人發現死在公園東北入口外的汽車座上。5日，一男一女被發現臉朝上躺在公園西南角外，不省人事，緊急送醫後宣布死亡。

7月15日，一名30歲男子「靠坐在公園西南角樹下的一張長椅上」，被人發現時已經死亡； 5月31日午夜，一名50多歲的男子在公園被發現失去知覺，同樣在送醫後宣布不治。

市公園局表示，已經高度關注，並將與其他機構合作，減少公園的非法活動。市衛生部門官員表示，大部分用藥過量的死亡案件是因為芬太尼(Fentanyl)的濫用。約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授邁阿爾卡扎爾(Michael Alcazar)表示，警察 人力的不足和對毒品使用的寬鬆態度，助長了如今華盛頓廣場公園的危機。