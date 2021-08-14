華盛頓廣場公園環境持續惡化，吸毒致死者一周三人。(記者張晨/攝影)

曼哈頓地標華盛頓廣場公園(Washington Square Park)自去年夏天以來因示威不斷所以治安持續惡化，吸毒者以及大批人聚集吵鬧至深夜也更加頻繁；而此種狀況在今年入夏後變得更加嚴重，公園內濫用藥物的問題導致了多人死亡，僅上周就有三人被發現橫屍園內。

警方表示，自5月31日以來，已有五人在公園其周圍地區被發現死亡，包括上周的三人。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授邁阿爾卡扎爾(Michael Alcazar)在任職市警期間曾作為一名執勤在華盛頓廣場公園的便衣；他表示，在如此短的時間內出現大量服藥過量的受害者「絕對是不尋常的」。

警方稱，最近一名受害者是35歲的布碌崙(布魯克林)男子阿里(Mohamed Ali)，他在10日清晨被人發現死在公園東北入口外一輛福特野馬的駕駛座上。

而就在5日，一男一女被發現臉朝上躺在公園西南角外，不省人事，兩人被緊急送往醫院搶救後被宣布死亡。

此前幾個月，警方表示，7月15日一名30歲男子「靠坐在公園西南角樹下的一張長椅上」，被人發現時已經死亡； 5月31日午夜，一名50多歲的男子在公園被發現失去知覺，同樣在送醫後被宣布死亡。

市公園局(Department of Parks)發言人霍華德(Crystal Howard)表示，這些逝去的生命是一場場重複上演的悲劇，公園局已經高度關注，並將繼續儘自己的力量與其他機構一道合作，阻止華盛頓廣場公園和全市其他公共公園的非法活動。

一年多來，紐約市 一直在與濫用藥物鬥爭，市衛生部門官員表示，大部分用藥過量的死亡案件是因為芬太尼(Fentanyl)的濫用。

「我不認為我們有更多的吸毒者，我認為他們只是覺得在公眾場合使用毒品 更舒服。」阿爾卡扎爾補充說，警察 人力的缺乏和對毒品使用的寬鬆態度助長了如今華盛頓廣場公園的危機。