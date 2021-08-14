我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地規模7.2強震 至少29人死亡

紐約州長葛謨辭職後首受訪 稱不確定之後去向

華盛頓廣場公園環境持續惡化 吸毒致死者一周三人

記者張晨／紐約報導
華盛頓廣場公園環境持續惡化，吸毒致死者一周三人。(記者張晨/攝影)
華盛頓廣場公園環境持續惡化，吸毒致死者一周三人。(記者張晨/攝影)

曼哈頓地標華盛頓廣場公園(Washington Square Park)自去年夏天以來因示威不斷所以治安持續惡化，吸毒者以及大批人聚集吵鬧至深夜也更加頻繁；而此種狀況在今年入夏後變得更加嚴重，公園內濫用藥物的問題導致了多人死亡，僅上周就有三人被發現橫屍園內。

警方表示，自5月31日以來，已有五人在公園其周圍地區被發現死亡，包括上周的三人。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授邁阿爾卡扎爾(Michael Alcazar)在任職市警期間曾作為一名執勤在華盛頓廣場公園的便衣；他表示，在如此短的時間內出現大量服藥過量的受害者「絕對是不尋常的」。

警方稱，最近一名受害者是35歲的布碌崙(布魯克林)男子阿里(Mohamed Ali)，他在10日清晨被人發現死在公園東北入口外一輛福特野馬的駕駛座上。

而就在5日，一男一女被發現臉朝上躺在公園西南角外，不省人事，兩人被緊急送往醫院搶救後被宣布死亡。

此前幾個月，警方表示，7月15日一名30歲男子「靠坐在公園西南角樹下的一張長椅上」，被人發現時已經死亡； 5月31日午夜，一名50多歲的男子在公園被發現失去知覺，同樣在送醫後被宣布死亡。

市公園局(Department of Parks)發言人霍華德(Crystal Howard)表示，這些逝去的生命是一場場重複上演的悲劇，公園局已經高度關注，並將繼續儘自己的力量與其他機構一道合作，阻止華盛頓廣場公園和全市其他公共公園的非法活動。

一年多來，紐約市一直在與濫用藥物鬥爭，市衛生部門官員表示，大部分用藥過量的死亡案件是因為芬太尼(Fentanyl)的濫用。

「我不認為我們有更多的吸毒者，我認為他們只是覺得在公眾場合使用毒品更舒服。」阿爾卡扎爾補充說，警察人力的缺乏和對毒品使用的寬鬆態度助長了如今華盛頓廣場公園的危機。

毒品 紐約市 警察

上一則

紐約法拉盛民居凌晨大火 1人受傷

延伸閱讀

過動症長大會自己好？ 調查：僅10%成年後痊癒

過動症長大會自己好？ 調查：僅10%成年後痊癒
華盛頓同鄉會聯合會 14日辦開學安全講座

華盛頓同鄉會聯合會 14日辦開學安全講座
南國夕陽紅（九）

南國夕陽紅（九）
搶戰略高地 中美罵戰玄機何在

搶戰略高地 中美罵戰玄機何在
大華府多社團募捐 馳援河南抗洪救災

大華府多社團募捐 馳援河南抗洪救災

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01
稱遭葛謨襲胸但從未露面的匿名州府員工卡米索8日首度公開身份，稱「葛謨對我的所作所為屬於犯罪」。（視頻截圖）

「州長助理1號」現身 她控葛謨襲胸：他犯罪

2021-08-09 09:20

超人氣

更多 >
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

「山河令」爆紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡
加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話