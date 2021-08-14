避暑悲劇 布朗士海灘雷擊1死6傷

紐約市日前因雷暴天氣，七人被閃電擊中，一名13歲的男孩因傷勢過重，不治身亡。(擷取自CBS New York截圖)

紐約市 連日高溫，體感溫度超過華氏100度，日前因雷雨，在布朗士 的海灘閃電擊中一名13歲的男孩，傷重不治身亡，另有六人被閃電擊傷，其中一名傷者只有五歲。

根據紐約市消防局(FDNY)的消息，13歲的拉莫斯(Carlos Ramos)於12日下午5時30分左右，在布朗士的Orchard海灘避暑時，突遇雷雨天氣，被閃電擊中；急救人員立即將他送至雅可比醫療中心(Jacobi Medical Center)急救，但因傷勢過重，被醫生宣布不治身亡。

其餘六名在海灘上避暑被擊中的民眾均被送往醫院救治，其中一名傷重只有五歲，六人經治療，已脫離生命危險。

目擊者表示，當時突然烏雲密布，雷雨來襲，民眾驚慌躲進浴廁，只聽到外面雷聲不斷，接著許多人驚呼，有人被閃電擊中。

市公園局(The Parks Department)表示，在這七人被閃電擊中前，急救員已清空了水域中的游泳 者，並通過廣播告知民眾，需在雷雨天氣來臨前盡快遠離海灘。

根據統計，雷擊意外常在夏日午後發生。研究則指，由於氣溫暖化，相關事故頻率也倍增。