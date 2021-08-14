法拉盛KTV濺血 男中15槍身亡

法拉盛市區一家KTV，13日凌晨發生槍擊案，造成一死一傷。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 市中心的一家KTV於13日凌晨發生一起槍擊 案，一男一女受傷，其中男子身中15槍，傷重不治，受害女子右掌受傷，送醫搶救後，傷勢已經穩定；警方呼籲知情者提供線索。

警方於13日凌晨1時左右接到報案，138街38-10號的K-Show Bar內發生槍擊事件；警方趕到現場後，發現兩名傷者躺在地上，其中一名22歲的非洲裔男性已無呼吸。

警方指，男子頭部與身體中15槍，因傷勢過重，被宣布不治，另有一名22歲的非洲裔女性右掌受傷，送至紐約長老會皇后醫院 (NewYork-Presbyterian Queens Hospital)急救後，情況已經穩定。

法拉盛市區一家KTV13日凌晨發生槍擊案，造成一死一傷。(記者牟蘭／攝影)

根據警方消息，兩名受害人為情侶，當晚與其餘20多人，在法拉盛的KTV舉辦派對，因發生爭執變成肢體衝突，導致另一名非洲裔嫌犯對死者連開15槍，其中一顆子彈擦傷死者女友的右掌。

警方稱，受害人與嫌犯來自皇后區牙買加與布碌崙(布魯克林)， 私帶槍枝入場；嫌犯開槍後，徒步逃離現場，沿39大道方向逃竄。

法拉盛市區一家KTV13日凌晨發生槍擊案，造成一死一傷。(記者牟蘭／攝影)

109分局的警員於13日仍封鎖K-Show Bar入口的人行道，經初步調查，或涉及幫派。

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