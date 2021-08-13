非洲裔遊民揮刀砍人致死 市警控謀殺

遊民強生五分局轄區揮刀砍人致死，警方升級謀殺起訴。(市警提供)

曼哈頓 下東城市警五分局轄區一棟豪華公寓前，近日發生一起持械傷人案件，一名男子遭一非洲裔用大菜刀砍中胸部，送醫後於13日不治身亡；而涉案嫌犯——24歲的強生(Asaun Johnson)則於日前在下東城七分局轄區內被逮捕，該案如今升級為謀殺，據悉嫌犯與受害者皆為遊民，居無定所長期在下東城和華埠 遊蕩。

警方表示，案件發生在7日下午11時50分左右，在位於科西街(Forsyth Street)204號的一棟豪華公寓前，30歲的戴維斯(Kymonie Davis)與強生嫌犯發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

警方稱，強生掏出一把大菜刀砍進了戴維斯的胸部，而案發後傷者的運動鞋，錢包和醫用口罩 都沾滿血污，留在了案發現場。

戴維斯在案發後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救， 於13日搶救無效死亡；七分局於11日在轄區將強生逮捕。

五分局表示，戴維斯生前的居所是位於曼哈頓華盛頓高地的Project Renewal Fort Washington男子收容所，而強生則連在冊居住地也未曾有過，他們此前經常在下東城和華埠地區遊蕩，且有濫用藥物的歷史。

如今因受害者死亡，市警將此案升級為謀殺案處理，強生的控罪也被升級為謀殺(Murder)以及非法持有受管製藥物(Criminal Possession of a Controlled Substance)。