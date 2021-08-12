紐約4華裔涉嫌走私販賣價值1.3億元假貨 被聯邦逮捕起訴

聯邦近些年針對來自中國的假冒、走私類產品進行了多次執法、追蹤。（本報檔案照）

七名嫌犯因涉嫌參與從中國走私價值超過1億3000萬元假冒偽造產品來美於12日被聯邦執法部門起訴，其中四名涉案華裔目前已經被捕並送至紐約東區聯邦法庭過堂，以每人20萬元保金庭外候審，另外三名被告仍在逃。

根據檢方資料，被捕四名嫌犯分別為居住在皇后區的53歲周海龍(Hailong Zhou，姓名均為音譯)、也被稱周藏昆(Zangkun Zhou)，50歲的黃燕雪(Yanxue Huang)，也被稱為周燕雪(Yanxue Zhou）或李明燕雪(Yanxue Liming)，57歲的楊劍芬(Jianfen Yang)，以及25歲布碌崙 (布魯克林)居民侯賽因(Saiyin Hou)。

他們在2019年10月至2021年7月之間，共同參加了一個走私販私假冒偽劣商品的國際計畫，他們首先從中國以非專利形式走私一些貨物抵達紐約和新澤西港口，然後將這些商品運送到長島與皇后區一些被告控制的車間和廠房；在這裡為這些商品加上Ugg、耐克、Timberland等品牌名稱和商標，之後直接銷售給消費者和批發商；如果按照正品銷售價格，這些商品零售價格將超過1億3000萬元。

過去被告周海龍與黃燕雪在皇后註冊了Yongsheng Trading Inc、楊劍芬在皇后註冊了Glory Trading Inc、以及候賽因在布碌崙註冊了K&J New Fortune Trading Inc，用來進行走貨與轉帳，並打造出一個龐大並完整的假貨銷售鏈。

此案由紐約東區聯邦檢察官 辦公室、紐約國土安全調查局、紐約市 警總局聯手偵破，紐約東區代理聯邦檢察官卡蘇里斯(Jacquelyn M. Kasulis)表示被告販運假貨，以欺詐方式將假貨打造成真貨，並以超過億元價格向美國顧客銷售；聯邦檢察官辦公室將確保被告將因自己貪婪付出代價，保護消費者不要為虛假商品支付零售價格。

據悉該四名嫌犯目前已經在紐約東區聯邦法庭完成過堂，法官允許他人每人支付20萬元保金庭外候審，同時也凍結了他們名下過去通過販賣偽造商品獲利購買的多棟房產；另外還有三名被告仍在逃，檢方暫時沒有公布他們的姓名資料。