詐騙700萬紓困金 華男遭判囚6年

25歲台灣男子鄭盛文10日被判六年監禁，其通過詐欺贓款金購買的奢侈品也被沒收。(本報檔案照)

涉嫌謊報公司員工數和工資金額，向聯邦小企業管理署(SBA)申請700萬元聯邦紓困金 的台灣籍男子去年被捕控罪後，今年4月認罪，法官10日判其六年監禁，服刑後將被驅逐出境。

根據法庭文件，25歲的鄭盛文(Sheng-Wen Cheng，音譯，也稱Justin Cheng)是台灣公民，此前通過學生簽證進入美國，賓州州立大學大學本科畢業，報住紐約，自稱創辦過多間公司。

去年4月至8月，鄭盛文使用不實信息向SBA及五家銀行申請聯邦的薪資保護貸款 計畫(Paycheck Protection Program，PPP)和經濟損失災害貸款項目(Economic Injury Disaster Loan Program，EIDL)。

在申請文件中，他謊稱自己的公司有超過200名員工，每月需支付150萬元薪水，而申請700萬元紓困金，但實際上，其公司只有14名員工，這幾家在其名下的「公司」分別為Alchemy Finance, Inc.，Alchemy Guarantor LLC ， Celeri Network, Inc.，Celeri Treasury LLC和Wynston York LLC。

起訴書指出，鄭盛文提交從未上報至國稅局(IRS)的報稅紀錄及包含偽造電子簽名的薪資單，其中還包括一份列有90多個所謂「公司員工」的名單，該虛假名單包含多個知名運動員、演員、藝術家和公眾人物的名字，如賓州州立大學已故的橄欖球教練、前全國美式足球聯盟(NFL)運動員等。

通過提交這些虛假貸款申請，鄭盛文的公司獲得超過370萬元的PPP貸款，並將其中280萬元轉入自己的銀行帳戶。

根據銀行紀錄，鄭盛文並沒有用這些貸款支付任何薪水或租金，而是將自己帳戶中的88萬元轉至台灣、英國、南韓和新加坡的多個銀行帳戶，另外再取現36萬元用於個人消費，包括購買價值4萬元的勞力士金表，支付月租1萬7000元的豪華公寓、並用5萬元裝修，購買8萬元的奔馳轎車，在各大品牌奢侈品上消費3萬7000元等。

鄭盛文去年8月被捕控罪，今年4月承認銀行詐欺 、電信詐欺、對銀行不實陳述和詐欺美國政府罪，除被判六年監禁外，他還需接受三年獄外監管，其通過詐欺所獲錢財購買的奢侈品也將被沒收，包括奔馳車、勞力士手錶和鑽石戒指；服刑完畢後，他將被遣返。