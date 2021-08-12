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華男癌末求助社區 盼母來美顧2幼兒

記者黃伊奕／紐約報導

布碌崙(布魯克林)在餐館工作的林先生，不久前因肚子疼去就醫，診斷為胃癌末期，雖然他努力堅持，但身體原因加疫情影響，無法繼續工作維持家庭，妻子又需要照顧家中兩個年幼孩子，無法外出打工；無奈之下他只能求助社區，希望能讓母親申請簽證來美照顧，以便太太能外出打工維持家庭開支。

40歲的林先生11日至美國亞裔社團聯會總會求助，他於2004年從福建連江來美，現已獲得綠卡，之前一直在餐館做工的他收入穩定，妻子則在家照顧十歲與兩歲的小孩。

林先生表示，以往時不時有肚子痛的毛病，但未曾重視，去年疫情爆發後工作受到影響，腹痛也開始加劇，體重從150磅瘦到120磅，直到難以忍受，才去醫院檢查。確診是胃癌，但已是末期，無法進行手術，只能通過化療遏制病情惡化。

林先生說，突如其來的疾病讓他深受打擊，在朋友提醒和幫助下，年初才想起要申請失業金，但每月上千元房租加上全家生活開支，已山窮水盡。

雖然生活陷入困境，但他不想平白無故接受社區捐款，只希望能讓家鄉母親順利來美幫助照顧孩子，這樣妻子就能外出打工掙錢養家。

亞總會會長陳善莊答應幫助聯繫各方，華策會布碌崙分會主任梅兆波也表示，願意幫助申請糧食券以及其他政府補助，希望能助一家人度過難關。

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