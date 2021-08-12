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家犬咬死19月男嬰 布碌崙父被控疏忽致死

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙一個家庭飼養的羅威納犬，咬死家中19個月的小兒子。圖非當事犬。(取自網路)
布碌崙一個家庭飼養的羅威納犬，咬死家中19個月的小兒子。圖非當事犬。(取自網路)

布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)10日晚發生一起悲劇，一名父親將自己19個月大的小兒子，交給11歲和九歲兒子在家中照顧，自己外出工作，結果小兒子不幸被家中寵物狗咬死。30歲的父親Vernon Foster被捕，並遭控疏忽致死、誤殺等罪。

(影音來源：CBS New York YouTube頻道)

警方表示，案發時間為當晚10時40分左右，地點在一棟私人住宅內，當時受害幼童的母親在外工作，之後父親也因工作需要外出，不得不讓三個兒子留在家中，父親特別叮囑11歲和九歲兒子要幫助照顧19個月大的幼子。

在父親離開後，家中飼養的一隻羅威納犬開始狂啃小兒子，並將其肩膀、脖子咬傷；兩個兒子見狀，害怕得跑出去求助，鄰居進入屋內後，發現小兒子已渾身是血，送醫搶救後不治，於當晚11時30分被醫生宣告死亡。

警方目前已經將該羅威納犬送至動物管理局，受害者信息暫未對外公布，也不確定是何原因導致了此次攻擊；但據其中一名兒子表示，該羅威納犬此前也曾攻擊過家中其他成員。

羅威納犬是一種頗受歡迎的寵物犬，雖然具有一定攻擊性，但因其威風外表，受到不少愛狗人士喜愛，此外牠還是世界上牙齒咬合力最強的犬類之一。

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