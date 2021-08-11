下東城豪宅前砍人 非裔男影曝光 身穿「美國隊長」短袖衫

五分局轄區手持大刀砍人至重傷，非洲裔嫌犯的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓下東城市警五分局轄區一棟豪華公寓前，近日發生一起持械傷人案件，一男子被人用大菜刀砍中胸部，送醫後情況危急；警方11日公布了涉案非洲裔男子的體貌特徵，徵詢嫌犯下落。

警方表示，案件發生在7日下午11時50分左右，在位於科西街(Forsyth Street)204號的一棟豪華公寓前，一名30歲的男受害者，與嫌犯發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

警方稱，嫌犯隨即掏出一把大菜刀砍傷了受害者的胸部，而案發後傷者的運動鞋，錢包和醫用口罩 都沾滿血污的留在了案發現場。

受害者在案發後被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，傷勢嚴重可能危急性命。

市警11日公布了案發地附近的監控視頻，嫌犯最後一次被看到時上身穿藍色「美國 隊長」標誌短袖衫，下身深色休閒褲，綠色運動鞋，禿頂並身背黑色斜挎包。

警方也將懸賞金額提高至3500元以緝凶，現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

據房地產網站StreetEasy報導，科西街204號這棟八層的精品共管公寓建於2016年，共有11個單元，單價最低230萬元起。