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市警再提懸賞 通緝致華埠地鐵緬甸婦死亡非裔男嫌

記者張晨／紐約報導
非洲裔嫌犯羅賓森的體貌特徵。(市警提供)
非洲裔嫌犯羅賓森的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓華埠堅尼路地鐵站7月中發生的一起搶劫案件，間接導致58歲的緬甸裔婦女Than Htwe跌下樓梯後醫治無效死亡；轄區市警五分局雖已鎖定嫌犯，但至今其仍然在逃，警方10日晚間將通緝懸賞增加至3500元，向民眾徵集線索。

案發當日早和Htwe和兒子正從地鐵出站，前科累累的非洲裔男子羅賓森(David Robinson)突然從後方抓住其子的背包，打算搶劫；兒子失去平衡往後摔去，期間他下意識抓住母親，卻不想二人同時跌落樓梯，母親頭部撞地血流如注，搶匪見狀拋下現場逃逸。

Htwe於7月28日在表維醫院醫治無效離世，案發後各界人士已經籌集懸賞共2萬元，徵求緝捕嫌犯的線索，受害者家屬也懇請知情者挺身而出。

市警雖已確認羅賓森身分和其此前入獄時的正面照，但仍未在逮捕方面得到任何進展，故同樣提高賞金至3500元。

再次呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 手機 華埠

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