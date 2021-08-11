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兩女童法拉盛購物中心如廁被偷拍 警緝嫌犯

記者牟蘭／紐約報導
該男子涉嫌偷拍三名女性，被警方通緝。(紐約市警提供)
該男子涉嫌偷拍三名女性，被警方通緝。(紐約市警提供)

一名男子日前在法拉盛的天景購物中心廣場，涉嫌用手機偷拍三名女性，其中兩名受害人為未成年人；紐約市警109分局11日發布嫌犯的通緝照片與視頻，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

影音來源：紐約市警提供

根據警方消息，109分局於7月29日下午3時左右收到兩起報案，稱有兩名未成年少女在位於大學點大道的40-42號的天景購物中心廣場的女廁所內遭到他人偷拍；經調查，兩名受害人分別為12歲與三歲的女童，她們如廁期間，看到一名陌生男子將手機從門縫中伸出，拍攝視頻與照片。

兩名幼童發現被偷拍後，立即向其親友尋求幫助，這名嫌犯向不明方向逃竄；警方指，7月30日下午8時25分，這名嫌犯在天景購物中心廣場的目標百貨(Target)再次涉嫌猥褻一名40歲的女性；受害人稱，這名嫌犯試圖從她的裙底拍照，被發現後，朝不明方向逃竄。

根據警方公布的通緝照片，這名男子身材中等，留黑色短髮，兩次作案時均戴黑色口罩，分別穿黑色與紅色的背心、黑色運動褲與黑色球鞋。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

紐約市 手機 通緝

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