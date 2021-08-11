拒遵守防疫規定遭解職 NYU保安砍傷主管

紐約大學校園保安拒遵新冠規定被停職，報復心起大刀砍傷前老闆。(記者張晨／攝影)

紐約大學 (NYU)校刊日前披露，此前發生在校園內的一起凶案，是因為一名保安拒絕遵守學校防疫 規定而被解職，隨後其惱羞成怒用一把「類似彎刀的大刀」砍傷了他的前主管。

報導指，曼哈頓地區檢察官 表示，38歲的阿瑞斯蒂爾(Frantz Arestyl)在7月24日凌晨1時左右，多次持武攻擊他的主管。在這起案件發生前，阿瑞斯蒂爾曾因學校對新冠防疫的新限制，而與他當晚襲擊的目標發生衝突。

檢察官表示，這起惡意攻擊案件發生在被告拒絕完成新冠篩查程序之後，他在案發當周的早些時候被強制停職。

未透露姓名的48歲受害者，目前仍在醫院接受治療，身上有六處刺傷，可能需要進行多次手術。

市警在案發後表示，這起發生在紐約大學學生宿舍樓的攻擊案，受害者有幾根肋骨骨折，肺部有撕裂性傷口，不過案發當時沒有學生在場。

檢方表示，根據校內監控錄像，受害者顯然在攻擊發生前就認出了阿瑞斯蒂爾，於是他跑出大樓求救，而被告則在後面追趕。

阿瑞斯蒂爾面臨一系列指控，罪名包括謀殺未遂和非法持有武器，他在繳納了30萬元保釋金後被釋放，等待下次出庭。