8人團夥時報廣場全天候販毒 6人被逮

市警逮捕嫌犯後，在其中城窩點繳獲的大量現金。(市警提供)

一個由八人組成的犯罪團夥，涉嫌每天24小時在時報廣場 販賣古柯鹼，被聯邦執法部門及紐約市 警拘捕；在過去近兩年的時間裡，被告曾於十天内在光天化日下交易600多筆，逮捕及控罪的重要依據，是他們曾多次將毒品 賣給臥底探員。

警方逮捕後繳獲的毒品。(市警提供)

紐約南區聯邦檢察官斯特勞斯(Audrey Strauss)10日表示，從2019年12月到2021年8月，該販毒團夥在西43街和第八大道的據點，進行每天兩班的輪班制交易，幾乎24小時不分晝夜。但這個團夥因為大意而把毒品賣給臥底探員，檢方表示，共有幾十次交易。

斯特勞斯表示，團夥主嫌為36歲的史塔克(Aaron Duke Starks)和37歲的佩雷斯(Johnny Ghost Perez)，二人負責監督販賣古柯鹼的流程，斯塔克斯負責上午和下午，佩雷斯則負責夜班。

24小時7天時報廣場販賣古柯鹼，光天化日交易數千筆。(記者張晨／攝影)

執法部門的監控錄像顯示，該團夥在明亮的燈光下進行數百次交易；在3月和4月的11天，在生意最好、最猖獗的時期，完成多達650多筆交易。

史塔克2020年1月曾在時報廣場被警方逮捕，當時繳獲了約312粒霹靂古柯鹼(Crack cocaine)和52卷粉末霹靂古柯鹼。

截至10日已有六名嫌犯被捕，另有兩名團夥成員在逃。