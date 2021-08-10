紐約時報廣場販賣可卡因 光天化日交易數千筆 6人遭捕

24小時7天時報廣場販賣可卡因，光天化日交易數千筆。(記者張晨/攝影)

一個由八人組成的犯罪團夥因24小時七天無間斷的在紐約市地標時報廣場 販賣可卡因而被美國聯邦調查局逮捕；在過去近兩年的時間裡，這夥人曾猖獗到在十天的時間裡光天化日成功交易600多筆，而使其被逮捕定罪的重要依據是他們曾多次將毒品 賣給臥底警員。

聯邦檢查官11日表示，從2019年12月到2021年8月，這個販毒團夥在西43街和第八大道的據點展開每天兩班的輪換值班制交易，幾乎24小時全天不分晝夜。

但這個團夥卻因為大意而犯了一個致命的錯誤——他們把毒品賣給了一個臥底執法人員，曼哈頓聯邦檢察官 說，「有幾十次，包括臥底警員從每個團夥成員那都買到了不少毒品。」

檢察官斯特勞斯(Audrey Straus)表示，還記得時報廣場那些骯髒不堪、不受歡迎的糟糕日子，我們如今承諾與執法夥伴合作，確保那些日子只留在回憶中。

她指出，團夥頭目為36歲的史塔克(Aaron Duke Starks)和37歲的佩雷斯(Johnny Ghost Perez)，二人負責監督販賣可卡因的產業鏈，斯塔克斯負責上午和下午，佩雷斯則負責夜班。

執法部門的監控攝像顯示，該團夥在明亮的燈光下進行了數百次徒手交易；在3月和4月的11天裡，這夥人在生意最好，最猖獗時期完成了多達650多筆交易。

史塔克2020年1月就曾在時報廣場遭警方逮捕，當日繳獲了「大約312粒霹靂可卡因(Crack cocaine)和52卷粉末霹靂可卡因。」

目前有六人已經被捕，他們在11日被傳喚，另有兩名團夥成員在逃。