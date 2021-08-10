紐約時報廣場販賣可卡因 光天化日交易數千筆 6人遭捕
一個由八人組成的犯罪團夥因24小時七天無間斷的在紐約市地標時報廣場販賣可卡因而被美國聯邦調查局逮捕；在過去近兩年的時間裡，這夥人曾猖獗到在十天的時間裡光天化日成功交易600多筆，而使其被逮捕定罪的重要依據是他們曾多次將毒品賣給臥底警員。
聯邦檢查官11日表示，從2019年12月到2021年8月，這個販毒團夥在西43街和第八大道的據點展開每天兩班的輪換值班制交易，幾乎24小時全天不分晝夜。
但這個團夥卻因為大意而犯了一個致命的錯誤——他們把毒品賣給了一個臥底執法人員，曼哈頓聯邦檢察官說，「有幾十次，包括臥底警員從每個團夥成員那都買到了不少毒品。」
檢察官斯特勞斯(Audrey Straus)表示，還記得時報廣場那些骯髒不堪、不受歡迎的糟糕日子，我們如今承諾與執法夥伴合作，確保那些日子只留在回憶中。
她指出，團夥頭目為36歲的史塔克(Aaron Duke Starks)和37歲的佩雷斯(Johnny Ghost Perez)，二人負責監督販賣可卡因的產業鏈，斯塔克斯負責上午和下午，佩雷斯則負責夜班。
執法部門的監控攝像顯示，該團夥在明亮的燈光下進行了數百次徒手交易；在3月和4月的11天裡，這夥人在生意最好，最猖獗時期完成了多達650多筆交易。
史塔克2020年1月就曾在時報廣場遭警方逮捕，當日繳獲了「大約312粒霹靂可卡因(Crack cocaine)和52卷粉末霹靂可卡因。」
目前有六人已經被捕，他們在11日被傳喚，另有兩名團夥成員在逃。
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