紐約市周末槍擊案 2天4起11傷3死 青少年居多

紐約市槍支犯罪持續，周末再有至少11人被槍擊，受害者有多名青少年。(Getty Images)

剛剛過去的周末，紐約全市繼續發生多起槍枝暴力案件，兩天裡至少11人遭槍擊 、多人死亡，其中多名受害人為青少年。

根據紐約市 警，7日晚約9時，在曼哈頓英吾德(Inwood)社區，一名15歲青年被槍擊案；槍手在靠近西605街與204街交口的人行道上，朝著該名青年開槍，射中他的胸口、左腿和左臂後逃逸；受害青年被送往布朗士 的聖巴拿巴醫院(St. Barnabas Hospital)，狀況危急。

警方描述，開槍者為一名年約15至20歲的西語裔青年，在作案時全身穿黑色，目前全案正在調查中。

另外在布碌崙(布魯克林)J大道的一處民宅派對中，一名19歲和一名17歲青年在7日晚10時15分的一起槍擊案中，分別被射中左手及右手臂，送醫後狀況穩定。

一個小時之後的東紐約(East New York)，一名19歲女性和25歲男性，在賓州大道(Pennsylvania Avenue)上被槍擊，男性的胸部中彈，警方到場後該名男子無意識、情況危急被送醫救治，最後宣告不治；受害女性則是身體中彈；警方在現場找到一把槍。

根據警方，8日凌晨在東紐約，還有五人遭到槍擊；凌晨約12時30分在Wortman大道附近，警方在一輛灰色Infiniti轎車內發現三名男子，身上都有槍傷；被害人包括36歲頭部中彈的男子，另外在以及另一名臉部、胸部和手臂上都有槍傷的36歲男，兩人在送醫後不治；第三名受害人為一51歲男，手臂、背部和胸部都有多處槍傷。

在車輛附近，警方還發現另外兩名受害人，其中一名37歲男，肩上中彈；還有一名32歲男，胸部和脖子附近上有槍傷，送醫後情況危急。

警方表示，目前仍不清楚這群人是否為嫌犯攻擊目標，而死者及傷者身分則尚未公布，全案仍在調查中，直至8日截稿前，仍未有人遭逮捕。

日前警方公布最新7月犯罪數據，表示今年7月與去年同期相比，謀殺與槍擊案都有下降，其中謀殺案下降49.1%，槍擊案則減少35%，但在7月單月，市警實施逮捕的槍枝暴力案件就有383起，比去年同期增加了133.5%。