利用Citi Bike新詐騙手法 偷換二維碼騙錢、盜單車

近日出現有不法分子，利用置換二維碼方式，盜竊民眾租賃的Citi Bike。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 近日出現不法分子利用更換民眾租賃的共享單車「Citi Bike」二維碼(QR code)方式行騙，民眾掃描被置換的二維碼，解鎖的卻是不法分子選中的單車；警方指出，民眾雖然每次只損失幾元錢，但不可掉以輕心，因為一旦民眾誤掃碼後被不法分子騎走的單車遺失，掃碼民眾恐需賠付1200元。

通常租用Citi Bike，使用者需要下載手機 應用程式以開始租借程序，在手機上付費後掃要租借自行車上的二維碼，解鎖後使用；但據警方表示，近日有不法份子將Citi Bike上的二維碼置換，等在Citi Bike的停車點守株待兔，等到民眾以為付費掃碼，將解鎖眼前的這輛單車，沒想到開鎖的卻是另一台單車，此時不法份子騎著免費單車長揚而去。

根據紐約郵報報導，一名民眾日前在曼哈頓西43街與第十大道的租車 處拍下整個過程，影片中一名男子用手機掃其中一輛單車的二維碼時，一旁有兩名十幾歲的青少年也在租車處閒晃，等到該名男子解鎖單車後，試圖要拉出眼前的這輛單車，試了幾次單車仍被牢牢鎖著，而其中一名青少年則騎著另一輛單車離開現場，最後該男才發現自己掃碼解鎖的並非眼前想用的單車。

去年還有一名女子也曾在中城地獄廚房52街與第11大道的Citi Bike租車處，遇到過類似情形；她表示，雖然在向Citi Bike公司告知事情經過後，她未被收費，但整件事情處理過程仍相當複雜繁瑣。

Citi Bike發言人Jordan Levine表示，該公司已經發現到這樣的問題，而目前也在積極努力找尋方式解決，包括升級其二維碼貼紙。

根據Citi Bike，每年夏天為紐約市單車租借的高峰，由於新冠肺炎疫情仍在，目前的使用量達到歷史上最多，而6、7月兩月也為該公司最繁忙的兩個月，紐約市共有超過620萬次騎乘紀錄，其中光是上月24日，就創下了12萬6099次單日騎乘次數新高。