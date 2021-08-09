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長期在布碌崙華社偷信 怪癖華男遭通緝

記者黃伊奕╱紐約報導
涉嫌盜竊信件的華裔男子。(市警提供)
涉嫌盜竊信件的華裔男子。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)華裔社區長期存在一群專門偷信盜取他人個人信息的人，日前一名華裔竊賊就在盜竊他人信件時被監控攝像頭拍下，目前警方公布男子照片實施通緝。

根據警方，案件發生在7月13日凌晨2時30分左右，一名華裔男子在布碌崙11大道交71街一戶住宅前，試圖利用工具強行打開住宅前門；但嘗試了許久後未果，最後沿不明方向逃走。

不久後該名華裔男子再次犯案，7月31日凌晨1時57分左右，該名男子再次前往11大道街交71街另外一棟住宅，利用工具撬開該住房前門，然後盜走住宅內一名45歲華裔男子的信件；隨後朝著不明方向逃走，之後受害者在案發地不遠處找到自己被盜走的部分信件。

警方現在對外公布嫌犯照片，據悉該名華裔男子在作案時頭戴棒球帽、黑色口罩身穿一件淺色條紋長袖衫；呼籲民眾看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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