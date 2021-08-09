新州亞裔科技男 散播兒童色情被捕

亞裔男子安保羅以傳播兒童色情製品罪被捕控罪。（博根郡檢察官辦公室提供）

一名亞裔 男子日前被發現電腦內存放了100多份兒童色情照片和視頻，警方突襲該名亞裔男子位於新澤西州 住宅後，證據確鑿，以傳播未成年人色情作品罪名被捕。

根據警方該名男子為26歲安保羅(Paul S. An)，為一名電腦程序員，報住在新澤西州博根郡(Bergen County)的林德赫斯鎮（Lyndhurst）；7月29日當地警方突擊檢查了他位於史岱文森大道(Stuyvesant Avenue)的住宅，結果在其電腦中發現大量未成年人的色情照片與視頻資料。

警方表示，安保羅居住地點對面正是林德赫斯鎮的公立學校，該校擁有大量從學前班到12年級學生，而他長期利用互聯網查看、下載以及對外銷售未成年人色情影像；僅僅當日警方在其電腦內就發現了110個裸體或與性相關的未成年人影音和圖片。

目前警方已經將他移交當地檢方，控以三項傳播兒童色情製品罪，5日安保羅上庭後交保候審。

博根郡檢察官穆塞拉(Mark Musella) 表示，該起案件由當地警方與其辦公室反網絡犯罪特別工作 組合作偵破，感謝全體工作人員的努力，讓嫌犯得以落網；也警告更多利用網絡犯罪者，不要以為躲在互聯網後就能逃離法律制裁。