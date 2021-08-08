潑水、揮拳… 非裔男曼哈頓華埠街頭公然襲警

涉嫌於曼哈頓華埠襲警，非洲裔機車男遭通緝。(市警提供)

曼哈頓華埠 6日晚間發生一起襲警案件，一名交通警察 在堅尼路(Canal St.)指揮交通時與一摩托車騎士發生爭執，隨後對方不但向交警潑水更舉拳揮打其臉部；歹徒遭市警五分局通緝。

警方表示，當日晚7時左右，在位於堅尼路交拉菲逸街(Lafayette St.)街口，一身分不明的非洲裔男子騎著未註冊的機車與一正在指揮交通的40歲警員發生口頭爭執。

影音來源：市警提供

男子隨後向交警潑水，受害者問為什麼這樣，並用手機 紀錄該男子的行為；警方稱，隨後嫌犯惱羞成怒，握拳毆打受害者的頭部，沿堅尼路向西逃離；傷者報警送醫治療，暫無大礙。

根據警方提供受害者拍下的手機錄像，嫌犯年約20歲，身高六呎，體重160磅，身材苗條，最後一次被看到時穿著白色背心，藍色牛仔短褲，白色運動鞋，黑色腰帶，紅色頭套。

警方現呼籲民眾有看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。