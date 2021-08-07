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華埠主幹道襲警 非洲裔機車男遭通緝

記者張晨／紐約報導
曼哈頓華埠主幹道襲警，非洲裔機車男遭通緝。(市警提供)
曼哈頓華埠主幹道襲警，非洲裔機車男遭通緝。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區6日晚間發生了一起襲警案件，一名交通警察在堅尼路(Canal St.)指揮交通時與一摩托車騎手發生爭執，隨後騎手不但向交警潑水更舉拳揮打其臉部；現該人遭市警五分局通緝。

警方表示，案發當日晚7時左右，在位於堅尼路交拉菲逸街(Lafayette St.)街口，一名身分不明的非洲裔男子男性騎著一輛未註冊的紅白土地車與一正在指揮交通的40歲警員發生了口頭爭執。

影音來源：市警提供

這名男子隨後向受害者潑水，受害者試圖詢問其為什麼要這樣做，並開始用自己的手機記錄這名男子的行為；警方稱，隨後這名嫌犯惱羞成怒，握拳開始毆打在受害者的頭臉部，造成其輕傷疼痛；嫌犯在作案後沿堅尼路向西逃竄，下落不明；而受害者報警後則被附近醫院治療，如今已無大礙出院。

根據警方提供受害者案發時拍下的手機錄像顯示，嫌犯年約20歲左右，身高6呎，體重160磅，身材苗條，最後一次被看到時穿著白色背心，藍色牛仔短褲，白色運動鞋，黑色腰帶，紅色巴拉克拉瓦頭套遮住了其整張臉，拿著一個黑色和紫色的背包。

警方現呼籲民眾有看到和圖、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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