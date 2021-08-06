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布碌崙爆頭案 被告出庭 上百華人示威籲嚴懲

記者顏潔恩╱紐約報導
林隆富(右)與死者潘富暉的母親是同班同學，參與示威。(記者顏潔恩╱攝影)
林隆富(右)與死者潘富暉的母親是同班同學，參與示威。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)海港城爆頭案5日開庭，上百名華人聚集在國王郡高等法院外示威，要求重判；多名死者的同鄉和朋友出席，指必須為他們討回公道，不能容忍兇手獲得輕判。

當天來自紐約市各區、甚至外州的華人，上百人手舉「嚴懲仇恨犯罪」、「停止仇恨亞裔」等標語抗議。法拉盛居民林隆富，和死者潘富暉的母親曾是同班同學，辛苦將兒子拉拔長大，無法接受被人攻擊致死；潘母目前人在大陸，一名同學在案發後經常探望，她依然深陷在悲痛中，不願提起這件傷心事。

他表示，死者很孝順、勤快且努力，不該死得這麼慘，應該給死者的親屬一個交代，罹患精神病不是逃脫法律制裁的藉口。

來自康州的鄭愚魯表示，他和死者潘子密從小就認識，妻子也是他的同學，從新聞上得知此消息時，第一感覺是驚悚；他說從前經常在華埠遇見潘子密和朋友在喝茶，也會寒暄幾句，一個認識30多年的朋友驟然離世，「很難用語言形容心中悲傷」。

福建同鄉會的鄭思祺表示，被告持鐵鎚見華男就打，瞬間奪走三條人命、摧毀三個家庭，不管是否患有精神病，被告的行為已構成威脅；「華人的命也是命」，若被告有朝一日被釋放，司法要如何保證他不會再傷害社區。

也有華人指出，美國大環境現在對亞裔都不友好，很擔心下一代的處境，無論該案判決如何，華人一定要同一陣線，譴責仇恨行為。

上百華人民眾5日在國王郡高等法院外示威。(記者顏潔恩╱攝影)
上百華人民眾5日在國王郡高等法院外示威。(記者顏潔恩╱攝影)
華人民眾5日在國王郡高等法院外示威。(記者顏潔恩╱攝影)
華人民眾5日在國王郡高等法院外示威。(記者顏潔恩╱攝影)

華人 亞裔 紐約市

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