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布碌崙爆頭案 律師：重大凶案少見精神病能脫罪

記者黃伊奕╱紐約報導  

布碌崙(布魯克林)海港城鐵鎚凶殺案5日庭審，檢方與辯方一致承認兇嫌馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)精神鑑定異常的結果，同意免除刑事追究，轉送精神病院接受治療；對於該結果，律師指，重大刑案被告多數都有不同程度精神問題，打「精神牌」屬常見，但嚴重凶殺案最終能用精神疾病脫罪「不尋常」。

馬湯諾維奇在2019年手持鐵鎚衝入羊頭灣海港城自助餐廳，專挑華裔男子下手，殺死34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強；事後很快被捕，並曾辯解是看不慣華裔男子常對華女不公，決定出手拯救華女，最後檢方以仇恨犯罪類別一級謀殺起訴。

對於案件結果，曾在布朗士檢察官辦公室擔任助理檢察官的猶太裔律師高術仁(Steven Gershowitz)表示，法律允許被確診精神疾病被告免除刑事追責，但必須證明作案時因精神疾病缺陷，缺乏能力了解自己行為與後果。

很多刑事案件辯方都會要求精神鑑定，「精神鑑定」也常是檢方和辯方之間博弈的棋子，但是如此嚴重凶殺案，最終能以精神疾病逃脫法律追責「確實很少見」；高術仁還指出，一旦送至醫院治療而非監獄，家屬幾年後確實有機會通過申請，並在醫生鑑定「精神恢復正常，不再威脅社會」後，出院回歸自由；「這對受害者家屬確實較難接受。」

刑事律師黃德勝(Vincent S.Wong)表示，幾乎所有重大連環謀殺案被告都患有不同程度的精神疾病，但結果卻不相同，很多時候取決於檢、辯雙方的實力與態度；「例如嫌犯能找到一位頂級辯護律師，要求十名權威醫生出示患有精神病的鑑定結果，確實有助脫罪」；對於此案，建議華裔應團結一致抗議，即使不能改變結果，也要避免類似的事情再發生在社區。

華裔 華女 檢察官

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