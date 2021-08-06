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布碌崙爆頭案 檢辯：被告精神異常 協議免刑責

記者顏潔恩╱紐約報導
海港城爆頭案被告馬湯諾維奇5日出庭聆訊。(記者顏潔恩╱攝影)
海港城爆頭案被告馬湯諾維奇5日出庭聆訊。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)海港城爆頭案，5日在國王郡高等法院開庭，檢辯雙方作證的精神科醫生，均判斷被告馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)患有嚴重精神病，檢方經考量後放棄庭審(trial)程序，被告因精神障礙無需承擔刑事責任，下一次開庭前須再接受精神評估，法官屆時將審閱結果。

辯方證人精神科醫生巴迪(Alexander Bardey)指，馬湯諾維奇患有躁鬱症等重度精神病，造成思維障礙，無法將幻覺從現實中區分開；他有許多奇怪的信念，例如認為非洲裔是機器人，此前也曾對墨西哥、義大利、猶太以及印度人等有古怪的臆想，對華男則有過度的妄想。

被告以為自己是「第二次降臨世間的耶穌基督」，在電影中看見中國男性虐待中國女性，因而採取行動，「做出他認為對的事情」；巴迪審閱被告從2016年到至今為止的精神報告、被捕時在警局的盤問視頻，以及參考精神醫院員工的陳述，顯示被告並無誇大或偽造精神症狀，在爆頭案前幾年狀態就不穩定。

另外巴迪訪問過被告的母親、繼父、同事以及前室友，均指出被告從未針對任何族裔群體發表仇恨言論、沒參與仇恨組織；他的行為不是出自種族仇恨信仰，而是精神狀況導致，案發時已失去辨別自身行為錯誤的能力。

檢方隨後念出死者之一潘子密三名兒女寫給法官的信，他們是普通華裔移民家庭，父親不善言辭，可行動中藏著對孩子的關懷；他竭盡所能幫助身邊的人，眼看兒女漸漸長大，曾說過想要退休了。

案發時兩個女兒趁寒假到亞洲旅遊，沒想到會是最後一刻見到父親安好的樣子，親戚到機場接機時，直接將他們帶到醫院的急診病房；當下姐妹倆難以認出父親，他的頭髮被剃光，接受多次的手術，頭皮全是釘子固定傷口。

醫生說，父親可能再也不能自理，甚至無法溝通，不會記得他們；案發九天後，父親終究沒能活下來。全家發生巨大轉變，大姊成為家裡的經濟支柱，母親在悲痛中無法走出來，「我們到底做錯什麼要承受這種痛？」

聽著死者三名兒女的信，被告微低著頭看向前方，潘子密的太太則雙手合十，哭成淚人；檢方表示，檢方的精神科醫生證人與巴迪作出相同結論，若案件進入庭審，和現在的判決也是一樣的結果，對此雙方達成協議(take a plea)。

主審法官Danny Chun表示，先前被告用鐵鎚攻擊死者的視頻在大陪審團前播放時，他也無比震驚，現場許多人都落淚；此次檢辯雙方達成共識，屬罕見情況，他同意這份協議，馬湯諾維奇被判定因精神障礙免於刑事責罰。

在此期間，被告將再接受兩名精神科醫生的診斷，評估精神狀況；若有危險的精神障礙，將送至精神科醫院接受治療，六個月後再評估，若依然存在問題將持續監管，每隔兩年再作評估。若報告顯示被告無任何精神問題，可能在某些條件下獲得釋放，下次開庭日期為10月4日。

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