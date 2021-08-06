我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

紐約客談／兇手若重返社會 恐成不定時炸彈

紐約客談

布碌崙海港城爆頭案審理兩年多，終於有關鍵進展，但讓極力要求嚴懲被告的華社失望；背負著三條人命的馬湯諾維奇，因精神障礙免於刑事責罰，似再次證明精神病是逃避法律懲處的「萬能擋箭牌」。

以文明的方式處理此案，一命抵一命是不可能了，但受害者家屬的訴求也不過分，要兇手在醫院接受終身管制。他們因失去家人心碎，還要為這起案件奔波，一次次揭開傷疤，就是不想讓三人死得不明不白。

然而紐約州法律對精神病患者的寬容，有時難以理解；被告免於刑事責罰，意味著日後關在精神病院、不是監獄，只要精神狀況通過評估，有朝一日可放出來。其他刑事案件中，奪走三條性命的兇手，能有這樣的待遇？

或許精神報告證據是檢方同意協議的主因，但如果沒有盡全力起訴，家屬很難得到安慰；精神病雖不是罪，但傷天害理還能逍遙法外，不用承擔刑事責任，當事人如何相信法律能給人公道。

若兇手重新回到社會，誰能保證不是一顆不定時炸彈，隨時又會拿無辜的人來開刀？

再者，這有如對仇恨犯罪案件開先河，許多被告可辯護只是一時失心，人沒死就不要計較那麼多。輕判殺人兇手，逝者難安息、生者不甘心。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約州 布碌崙 監獄

上一則

胡蘿蔔加大棒 紐約接種率大增…新規奏效 共和黨批過度監管

下一則

布碌崙爆頭案 律師：重大凶案少見精神病能脫罪

延伸閱讀

8大道模擬改單行 數分鐘大塞車 證明交通局計畫不可行

8大道模擬改單行 數分鐘大塞車 證明交通局計畫不可行
海港城爆頭案 死者家屬索取被告精神報告

海港城爆頭案 死者家屬索取被告精神報告

BQE設電子檢測儀 嚴防超重卡車

BQE設電子檢測儀 嚴防超重卡車
4計畫養護BQE 延長使用壽命20年

4計畫養護BQE 延長使用壽命20年
布碌崙南區民眾示威 促改善地鐵公車

布碌崙南區民眾示威 促改善地鐵公車

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控