紐約客談／兇手若重返社會 恐成不定時炸彈

布碌崙 海港城爆頭案審理兩年多，終於有關鍵進展，但讓極力要求嚴懲被告的華社失望；背負著三條人命的馬湯諾維奇，因精神障礙免於刑事責罰，似再次證明精神病是逃避法律懲處的「萬能擋箭牌」。

以文明的方式處理此案，一命抵一命是不可能了，但受害者家屬的訴求也不過分，要兇手在醫院接受終身管制。他們因失去家人心碎，還要為這起案件奔波，一次次揭開傷疤，就是不想讓三人死得不明不白。

然而紐約州 法律對精神病患者的寬容，有時難以理解；被告免於刑事責罰，意味著日後關在精神病院、不是監獄 ，只要精神狀況通過評估，有朝一日可放出來。其他刑事案件中，奪走三條性命的兇手，能有這樣的待遇？

或許精神報告證據是檢方同意協議的主因，但如果沒有盡全力起訴，家屬很難得到安慰；精神病雖不是罪，但傷天害理還能逍遙法外，不用承擔刑事責任，當事人如何相信法律能給人公道。

若兇手重新回到社會，誰能保證不是一顆不定時炸彈，隨時又會拿無辜的人來開刀？

再者，這有如對仇恨犯罪案件開先河，許多被告可辯護只是一時失心，人沒死就不要計較那麼多。輕判殺人兇手，逝者難安息、生者不甘心。

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