仇亞犯罪暴增363% 所有類別最高

紐約市截至1日止，亞裔為受害人的仇恨犯罪案為所有類別中最多，並比去年同期增加363%。(記者顏嘉瑩╱攝影)

新冠肺炎疫情後，紐約市 推動公共健康及公共安全兩項重點，帶領城市復甦，為解決槍枝問題，市警加強執法，槍枝暴力逮捕大增，不過以亞裔為受害人的仇恨犯罪案，為所有類別中最多，比去年同期增加363%。

市警5日公布全市犯罪數據，7月的整體犯罪指數比去年同期增加0.2%，市警解釋，原因在於車輛重竊案(Grand Larceny Auto)增加13.9%，以及搶劫增加8.6%所致。

今年截至本月1日，全市統計的仇恨犯罪中，受害者為亞裔最多，共計有111起，比去年同期的24起大幅增加87件，增長了363%，增幅第二高的則為穆斯林仇恨犯罪，由去年兩起增加至今年累計八起。

今年7月與去年同期相比，謀殺與槍擊 案都有下降，其中謀殺案下降49.1%，槍擊案則減少35%，白思豪 表示，在7月單月，市警逮捕383起槍枝暴力事件，比去年同期增加了133.5%。

白思豪說，公共安全與城市的復甦息息相關，民眾走在街上需要感到安全，才能進一步吸引更多人到紐約。對於幫派暴力與槍枝問題，他表示，紐約市仍有很多工作要做，不過也希望藉此向這些不法分子傳達訊息，「我們會嚴格執法，會將這些人繩之以法，並要求他們付出代價。」

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，紐約市警致力於所有相關單位和社區共同合作，將有策略性、針對性的部署，以及最先進的培訓打擊犯罪，以減少紐約市的整體犯罪率和暴力事件。

打擊暴力犯罪，今年4月市府成立「紐約安全夏日」(Safe Summer NYC)項目，促進社區、警察和司法系統的三方合作，白思豪說，自項目開始以來，紐約市謀殺案減少了26%、槍擊案減少10%，槍擊案的受害者也減少11%，相關單位也將持續積極執法，讓紐約市再度成為全美最安全的大城市。