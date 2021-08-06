我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

幫派成治安大患 皇后區起訴28人

記者張心╱紐約報導
皇后區檢察官凱茲(前排右二)5日宣布起訴28名幫派成員。(警方提供)
皇后區檢察官凱茲(前排右二)5日宣布起訴28名幫派成員。(警方提供)

皇后區檢察官凱茲 (Melinda Katz)和市警總探長(James Essig)5日共同宣布，大陪審團正式起訴28名幫派成員，指控包括謀殺、襲擊、非法持有武器等多項罪名，若成立將面臨最高25年監禁。

此次起訴的幫派成員盤踞在皇后區皇后橋(Queensbridge)和雷文斯伍德(Ravenswood)地區，是過去幾年造成長島市和阿斯托利亞(Astoria)槍支暴力犯罪問題頻發的主因。除了幫派間的明爭暗鬥，也造成多起無辜路人被持槍者濫殺的街頭悲劇。

「28名被告共遭141項起訴，罪行涵蓋多項共謀、20起暴力犯罪和非法持有武器事件。」 凱茲表示，「幫派問題不應成為皇后區的治安隱患，檢方會繼續致力於與我們的執法夥伴合作，以確保任何社區都不再受到暴力幫派的生命威脅。」

根據檢方資料，28名被告平均年齡25歲，最年輕的18歲，主要來自三個皇后區大型幫派，分別為Jet Blue、Makk Ballers、Money the Motivation/Obligated to Money (MTM/OTM)。他們是皇后區近年來無辜路人頻遭槍擊的幕後黑手，特別是去年7月25日，教師George Rosa遛狗時街頭遭槍殺，光天化日下造成七名路人受傷，為皇后區居民的生命安全帶來極大隱患。

凱茲表示，這項調查始於2018年3月，最初聚焦於皇后橋區域幫派之間的暴力惡鬥，但通過社區合作獲得的監控錄像，累積證據和線索，2020年春季，調查範圍擴大到皇后橋的Makk Ballers幫派與掌控雷文斯伍德的 Money/Money the Motivation (OTM/MTM) 幫派之間的問題，最終成功抓獲28名罪犯。

幫派 皇后區 暴力犯罪

上一則

David M. Peterson 律師專精911恐襲受害者訴訟

下一則

新學年校園防疫 各地自行決定

延伸閱讀

皇后區民選官員齊聚 慶黃敏儀、李琳達與舒曼琳初選勝選

皇后區民選官員齊聚 慶黃敏儀、李琳達與舒曼琳初選勝選
BQE設電子檢測儀 嚴防超重卡車

BQE設電子檢測儀 嚴防超重卡車
紐約槍案降1/3 幫派廝殺仍是大患

紐約槍案降1/3 幫派廝殺仍是大患
向臥底警員販賣槍枝毒品 法拉盛亞裔男判9年

向臥底警員販賣槍枝毒品 法拉盛亞裔男判9年
耗資3320萬 雷哥公園將建新圖書館

耗資3320萬 雷哥公園將建新圖書館

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代