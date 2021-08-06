幫派成治安大患 皇后區起訴28人

皇后區檢察官凱茲(前排右二)5日宣布起訴28名幫派成員。(警方提供)

皇后區 檢察官凱茲 (Melinda Katz)和市警總探長(James Essig)5日共同宣布，大陪審團正式起訴28名幫派 成員，指控包括謀殺、襲擊、非法持有武器等多項罪名，若成立將面臨最高25年監禁。

此次起訴的幫派成員盤踞在皇后區皇后橋(Queensbridge)和雷文斯伍德(Ravenswood)地區，是過去幾年造成長島市和阿斯托利亞(Astoria)槍支暴力犯罪 問題頻發的主因。除了幫派間的明爭暗鬥，也造成多起無辜路人被持槍者濫殺的街頭悲劇。

「28名被告共遭141項起訴，罪行涵蓋多項共謀、20起暴力犯罪和非法持有武器事件。」 凱茲表示，「幫派問題不應成為皇后區的治安隱患，檢方會繼續致力於與我們的執法夥伴合作，以確保任何社區都不再受到暴力幫派的生命威脅。」

根據檢方資料，28名被告平均年齡25歲，最年輕的18歲，主要來自三個皇后區大型幫派，分別為Jet Blue、Makk Ballers、Money the Motivation/Obligated to Money (MTM/OTM)。他們是皇后區近年來無辜路人頻遭槍擊的幕後黑手，特別是去年7月25日，教師George Rosa遛狗時街頭遭槍殺，光天化日下造成七名路人受傷，為皇后區居民的生命安全帶來極大隱患。

凱茲表示，這項調查始於2018年3月，最初聚焦於皇后橋區域幫派之間的暴力惡鬥，但通過社區合作獲得的監控錄像，累積證據和線索，2020年春季，調查範圍擴大到皇后橋的Makk Ballers幫派與掌控雷文斯伍德的 Money/Money the Motivation (OTM/MTM) 幫派之間的問題，最終成功抓獲28名罪犯。