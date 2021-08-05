海港城爆頭案 死者家屬索取被告精神報告

涉嫌殺死三名華裔員工的馬湯諾維奇。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)海港城鐵鎚殺人案將在今日(5日)開庭，死者家屬4日在檢方辦公室商談數小時，擔心被告馬湯諾維奇(Arthur Martunovich)會因被鑑定有精神病而獲輕判，希望索取其案發前曾到醫院診斷的精神報告。

馬湯諾維奇2019年手持鐵鎚闖入羊頭灣的海港城自助餐廳，重擊三名華裔員工，34歲潘富暉、50歲潘子密以及60歲伍燦強不治；兇手遭控一級謀殺、仇恨犯罪 等罪，最重罪名成立可面臨終身監禁。

死者潘子密的妻子4日到檢方辦公室討論案情，提到檢方或法院指派的醫生對馬湯諾維奇做過鑑定，結果顯示他患有嚴重精神病；5日開庭法官將聽取醫生證詞，可能因此撤銷掉其仇恨犯罪控罪。

潘太太指出，被告的母親曾說在案發前兒子就有精神狀況，治療一段時間後出院，接著便發生爆頭案。她希望取得被告以前的精神報告，評估精神出現問題的各個階段，例如前期是否患有憂鬱症、以及後來出現不可控制的行為，以確保他沒有假藉精神病逃脫法律制裁。

潘太太表示，檢察官依據過去曾接手過的案件向她分析，很多嫌犯送入精神病院後，每隔一段時間進行心理評估以鑑定是否能釋放，有的人可能進去20多年都無法出來。她最想看見的結果，是被告被判終身管制，「畢竟他背負三條人命」。

被告訂於今日(5日)在國王郡高等法院進行庭審，美國 亞裔聯合社團聯合總會也將會從曼哈頓、布碌崙和皇后區三地華社提供專車接送，到法院外集會，爭取被告重判；了解更多信息，可撥打(929) 999-8800或(646)523-2340。