日落公園華女割喉案 被告親屬：自衛傷人

被告張軍青（中）日前被捕。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)日落公園震驚華社的華女 遭割喉案，被告張軍青(音譯)4日在國王郡高等法院開庭，檢方強調被告在加州 涉及槍擊 案和組織犯罪，法官考慮後暫時不交保；張軍青的兩名親屬當天出席庭審，指當年疑是女方先動手，張軍青自衛才傷害對方，希望為他爭取輕判。

2016年8月23日，張軍青和女友黃金彩(Jinchai Huang)在7大道59街的按摩店，疑因金錢發生爭吵；檢方指被告毆打她數小時後揮刀相向，黃金彩渾身是血從按摩店走出，經搶救後撿回一命。五年間張軍青下落不明，近期在加州因涉及槍擊案，被逮捕後遣返紐約。目前以多項攻擊致傷、非法持有武器、以及企圖謀殺罪名進行調查；若最高罪名成立，可面臨25年以上監禁。

檢方4日指，張軍青不僅殘暴地傷害黃金彩，在加州也因涉及槍擊案被捕，過去也是組織犯罪集團的一員，專門從事私運勞工；辯方律師反駁，檢方只是誇大情況，被告在加州的槍擊案最終獲得撤銷，從未定罪，另外檢方也沒有證據證明其涉及組織犯罪。

律師表示「被告沒有任何的刑案紀錄」，理應設保釋條件，讓他有機會交保候審；法官再三考量後，認為需要更多的時間評估，暫時不設保。

被告的兩名親屬當天出席庭審，在看見對方後，戴著黑色口罩的張軍青只是點點頭，表現得很淡定；下一次開庭時間是9月22日。

張軍青的親屬表示，十多年來沒與他聯繫，看報紙時才知他已落網；他說「張軍青和黃金彩感情曾非常好」，可能當時店裡生意差而引發矛盾。

他們指出，案發時是黃金彩先拿起水果刀，張軍青自衛中傷及對方，沒有殺害女方的念頭， 否則對方不可能活下來；但也了解事已至此，張軍青確有做錯的地方，只希望能為他爭取最低刑罰。