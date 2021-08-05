中華公所警民會議 重竊、攻擊案居高受關注

中華公所警民會，重竊案、重攻擊案成重點。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠轄區市警五分局4日在紐約中華公所舉行月度警民會議，過去28天各類犯罪均下降，僅重竊案上升。警方提醒民眾外出避免攜帶社安卡、護照，以免遭竊導致重要個人信息被盜用；本月發生的幾起涉及亞裔 受害者的攻擊案，警方也均鎖定嫌犯。

市警數據顯示，轄區過去28天犯罪率下降27.2%，唯重竊案上升，共發生32起，與去年同期增14.2%；第二為重攻擊案，雖減少但仍為社區第二多的罪案類別，共22起。

五分局警佐葉家傑表示，堅尼路地鐵 受害者遇劫跌傷最終不治，許多人認為是仇恨犯罪 ，但因為案發地周圍未設監視錄像，根據當事人之子描述，嫌犯的搶劫行為間接導致受害者死亡。同樣的，茂比利街華裔耆老被無辜攻擊倒地，在警方看來同樣是搶劫，有時攻擊發生在先，沒有劫得財物也很常見；他指出，如今兩起案件均已鎖定嫌犯，他們均前科累累，其實最主要的問題是讓罪犯接受制裁，而不是抓到放走後再犯，「其實不難看出，犯案者來來回回均是『熟面孔』。」

巡官摩根(Casey Morgan)當日代替局長張保羅出席，他表示，反亞裔仇恨犯罪浪潮成為熱議話題，理解社區居民的恐懼，但並非所有涉及亞裔的案件都是仇恨犯罪；「有時只是兩人意見不合發生爭執，引發族裔不同的言論攻擊。」但會全力中立調查，確保每起案件都得到最公平處理。