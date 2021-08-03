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性侵搶劫亞裔女 慣犯辯稱性交易糾紛

記者黃伊奕／紐約報導
性侵、搶劫亞裔女子的嫌犯夸樂斯日前落網。（本報檔案照）
性侵、搶劫亞裔女子的嫌犯夸樂斯日前落網。（本報檔案照）

涉嫌在布碌崙(布魯克林)威廉斯堡性侵並搶劫一名28歲亞裔女子的嫌犯夸樂斯(drian Quarless，見圖，本報檔案照)，在多次盜刷受害者信用卡後暴露行蹤，被警方抓獲，目前被控性虐待、搶劫、重大盜竊等多項罪名，但是在交保5萬元後被釋放。

根據警方紀錄，該起惡性案件發生在7月25日凌晨1時左右，布碌崙威廉斯堡北10街交Roebling街一棟住宅樓內，一名28歲的亞裔女子在回家途中，抵達住宅樓後上樓期間遭一名陌生男子推倒在地並性侵；隨後嫌犯還搶走了受害者裝有現金、身分證以及信用卡的錢包，逃離現場。

受害者報警稱她在樓梯間被人推倒，之後被嫌犯實施了性侵，嫌犯當天下午還在布碌崙班森賀86街2151號的CVS店，利用受害者信用卡盜刷了46.21元。

隨後警方在全市發布通緝令，之後發現嫌犯再次利用受害者信用卡在展望公園附近一家名為CubeSmart的自助倉儲租了一個倉位，警方隨後派出警員在附近埋伏，並在7月30日待嫌犯現身後一舉將他抓獲。

警方表示，嫌犯夸樂斯今年37歲，此前已經有13次被捕紀錄，其中11次為重大盜竊罪，另外還有一次涉嫌搶劫與一次擁有贓物被捕。

此次夸樂斯再被捕，檢方對他提出性虐待、搶劫和重大盜竊罪名指控，保釋金設定在5萬元；但他目前已經交保出獄。

根據警方，夸樂斯在被捕後，一直向警方辯解，稱受害者是一名妓女，雙方不過是因性交易發生衝突。

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