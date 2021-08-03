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男子午夜遇搶劫 交出財物仍遭槍擊

記者張晨／紐約報導
持槍劫匪作案時的體貌特徵。(市警提供)
持槍劫匪作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓中城1日午夜發生一起持槍搶劫案件，一名獨行男子被一非洲裔嫌犯(見圖，市警提供)從後突襲，舉槍威脅其交出隨身貴重物品，受害者就範後，卻仍遭到嫌犯槍擊，打傷大腿；市警2日公布案發地監控視頻，徵集線索。

警方表示，案發當日凌晨2時30分左右，一名35歲的男子正走在東30街217號附近，案發地附近監控顯示，隨後一非洲裔男子快步從身後偷襲，受害者轉身就看到槍口對準自己。

嫌犯要求男子交出貴重物品，包括他的手錶和項鍊；警方稱，受害者就範，將物品悉數丟到地上，仍遭到嫌犯開槍擊中大腿；受害者趁嫌犯彎腰撿拾財物之際逃離現場，隨後被送往表維醫院治療，所幸沒有生命危險。

根據監控視頻，嫌犯最後一次被看到時身穿紅色帽衫，下身著黑色運動褲、運動鞋；現呼籲民眾有看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 槍擊 曼哈頓

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