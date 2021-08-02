男子曼哈頓中城午夜遭持槍搶劫 財物盡數交出仍中彈

持槍劫匪作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓 中城1日午夜發生一起持槍搶劫案件，一名男子獨自走夜路時被一非洲裔嫌犯從後突襲，舉槍威脅其交出隨身貴重物品，受害者就範後仍遭到嫌犯開槍擊 中大腿；市警2日公布案發地監控視頻，徵集線索。

警方表示，案發當日凌晨2時30分左右，一名35歲的男子正走在東30街217號附近，案發地附近監控顯示，隨後一非洲裔男子快步衝後偷襲，待受害者轉身已經看到了對準自己的槍口。

影音來源：市警提供

在僵持的幾秒鐘內，嫌犯要求男子交出貴重物品，包括他的手錶和項鍊；警方稱，受害者就範，將物品悉數丟餘地面但仍遭到嫌犯開槍擊中大腿，趁嫌犯彎腰撿拾之際逃離現場；市警緊急救援時小組將受害者送往表維醫院(NYC Health & Hospitals/Bellevue)治療。

根據監控視頻，嫌犯最後一次被看到時身穿紅色帽衫，下身黑色運動褲、運動鞋；現呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。