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華裔外賣郎送餐 遭毆打後洗劫

記者黃伊奕／紐約報導
涉嫌搶劫華裔外賣郎的劫匪。（60分局提供）
涉嫌搶劫華裔外賣郎的劫匪。（60分局提供）

布碌崙(布魯克林)康尼島日前發生一起暴力搶劫案件，一名華裔外賣郎疑遭遇劫匪冒充顧客訂餐，待將餐食送至指定地點後，被衝出來的劫匪打倒在地，並搶走其隨身攜帶的現金。

根據管轄康尼島的60分局，案件發生在7月9日下午4時左右，一名47歲的華裔外賣郎按照指定地點，將餐食送至西28街2837號住宅門前；外賣郎一到達該處，兩名等候在門前的非洲裔男子立即上前，二話不說將外賣郎暴毆一頓；隨後將外賣郎渾身上下搜刮一通，並在搶走他攜帶的100元現金後，順著西28街向北快速逃走。

隨後外賣郎報警求助，警方趕往後在附近巡查，但未發現嫌犯身影，好在外賣郎傷勢不重。

警方經過調查後獲得監控視頻拍下的劫匪樣貌；兩名劫匪約20來歲，其中一人作案當天身穿灰色背心、黑色短褲和淺色涼鞋；另外一名劫匪則身穿黑色襯衣、灰色褲子與白色運動鞋。

警方呼籲民眾看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

涉嫌搶劫華裔外賣郎的劫匪。（60分局提供）
涉嫌搶劫華裔外賣郎的劫匪。（60分局提供）

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