曼哈頓下城「黑色華爾街」畫廊遭塗漆 嫌犯落網

黑色華爾街畫廊連續被人破壞。(畫廊提供)

曼哈頓下城展出非洲裔藝術家作品的「黑色華爾街 」畫廊(Black Wall Street Gallery)月前曾多次遭破壞，畫廊外窗戶及招牌被塗抹上白色油漆；市警仇恨犯罪 小組(The NYPD Hate Crime Task Force)介入調查後，本周逮捕51歲的嫌犯羅伯遜(William Roberson)，以刑事惡作劇(Criminal Mischief)移送法辦。

警方表示，案件發生在6月1日和2日兩天，工作人員在開門時發現在窗戶被人用白色的油漆潦草地寫著「ED」、「HR」和「LL」；2日則用黑色馬克筆在窗戶上畫了「ETC REAL ART」。

市警仇恨犯罪小組介入調查該案是否有種族仇恨動機，但直至羅伯遜被捕，警方才表示，這是由於羅伯遜和畫廊人員之前的私人恩怨導致。

畫廊所有者Ricco Wrigh表示，畫廊展出非洲裔藝術家們為紀念1921年奧克拉荷馬州 土耳沙(Tulsa) 市白人屠殺非裔事件所創作的作品；而就在畫廊開門僅三天後就發生了此事，「黑色華爾街」的店名被潑白漆，令人震驚。