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緬甸婦搶劫命案 「守護天使」華埠發傳單籲緝兇

記者顏嘉瑩／紐約報導
史里華(發言者)表示，目前來自民間的懸賞金已達2萬元。(記者顏嘉瑩／攝影)
史里華(發言者)表示，目前來自民間的懸賞金已達2萬元。(記者顏嘉瑩／攝影)

在曼哈頓華埠地鐵搶劫案中，摔下樓梯的58歲的緬甸裔婦女Than Htwe不幸離世，但非裔嫌犯羅賓森(David Robinson)目前仍在逃，民間的緝凶懸賞金已達2萬元；29日共和黨市長候選人、「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)以及社區人士黃友興(Phil Wong)在案發地鐵站門口召開記者會，再次呼籲社會協助緝捕嫌犯。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

警方鎖定52歲的羅賓森，表示他最後一次被看到，是在哈林區的遊民收容所，不過自事件發生以來，未再看到羅賓森返回收容所，而警方目前也積極對他展開追捕。

史里華29日表示，在社區人士黃友興以及紐約超級市場大亨凱勝(John Catsimatidis)的慷慨解囊下，目前懸賞金已經達到2萬元，提供給能相關線索，引領警方順利逮捕羅賓森的人，而守護天使也印製許多傳單，在堅尼路(Canal St.)和百老匯的案發地鐵站附近張貼及發放。

史里華表示，疫期以來有太多的反亞裔攻擊案，而這起案件更造成一人死亡，「反亞裔攻擊案不只是數據，需要更多行動、把訊息傳達出去。」

在政客要求縮減市警經費的同時，史里華說：「我要讓亞裔知道，你們必須要學習回擊」；他表示，當執法部門與政府無法提供社區安全時，亞裔無法依靠他人，只能團結抵抗。

民眾若有看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，消息來源保密。

守護天使在案發地鐵站現場廣發傳單並張貼。(記者顏嘉瑩／攝影)
守護天使在案發地鐵站現場廣發傳單並張貼。(記者顏嘉瑩／攝影)
52歲的羅賓森因試圖搶劫緬甸裔婦女Than Htwe與其兒子，導致她摔落樓梯，幾...
52歲的羅賓森因試圖搶劫緬甸裔婦女Than Htwe與其兒子，導致她摔落樓梯，幾天後不幸離世。(市警提供)

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