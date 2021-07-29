亞裔男出曼哈頓熨斗大廈地鐵站 突遭人揮拳攻擊

男嫌日前突然朝一名從地鐵站走出來的亞裔男子揮拳攻擊，並發表反亞裔言論。(市警提供)

日前在曼哈頓熨斗大廈(Flatiron Building)附近發生一起反亞裔 歧視攻擊案，攻擊者在受害人出地鐵時，突然揮拳攻擊並發表反亞裔言論；市警近日公布嫌犯的畫像，呼籲民眾提供線索。

根據警方消息，該起案件發生在熨斗大廈附近的西28街與百老匯地鐵站 內，4月19日晚11時30分，一名31歲男性受害人正從地鐵走出站，結果遭到一名不明男子突然轉身，握拳朝他的臉揮去，並發表反亞裔言論，隨後沿著西28街朝不明方向逃逸。

受害人在被打後鼻子斷裂，被送往萊諾克斯醫院(Lenox Health Greenwich Village)救治，狀況穩定；目前仇恨犯罪特別小組正在對此案進行調查。

警方描述，攻擊者膚色黝黑，年約35歲，身高約5呎7吋至5呎10吋、體重在170磅至200磅之間，最後一次被看見時身穿深色T恤和白色球鞋。

警方呼籲，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。