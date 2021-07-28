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曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世

記者張晨／紐約報導
華埠遭襲緬甸婦離世，家人欲捐贈器官。(取自GoFundMe)
華埠遭襲緬甸婦離世，家人欲捐贈器官。(取自GoFundMe)

28日下午警方確認，華埠地鐵搶劫案中摔下樓梯的58歲的緬甸裔婦女Than Htwe已經離世，此前一天其家人已經表示她恢復無望，並決定捐獻器官。

Htwe於當天在表維醫院去世，一天前她的家人其GoFundMe的籌款頁面上更新表示，Htwe在接受腦部手術後情況也未能得到好轉，家人計畫捐獻她的器官；在本周關閉籌款前，愛心人士已經為這個家庭籌集了超過4萬8000元。

這名家住布碌崙(布魯克林)的母親從案發到去世僅過了十天的時間，案發當天她正和自己22歲的兒子前往就醫的路上。

目前各界人士懸賞共2萬元，徵求緝捕嫌犯的線索，受害者家屬也懇請知情者挺身而出；「如果你知道對她下手的那個人，請通知警察！他需要付出代價！」他們在GoFundMe網站上表示。

警方呼籲民眾若看到和圖中體貌特徵相似者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

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