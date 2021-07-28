華裔退休教師華埠遭攻擊 其子曾多次為華埠奔跑籌款

華裔退休教師曼哈頓華埠遭人當街攻擊，其子曾多次為華埠奔跑籌款。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠 27日晚發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，一男子無故舉拳揮打受害者的太陽穴致其倒地，周圍目擊者幫扶報警；據悉，這名華裔受害者是華埠一公立小學的退休 教師，其子就是在疫情 間多次單日奔跑12小時、「為華埠奔跑」(Run for Chinatown)的創辦人茹聰。

警方表示，案發當日晚10時左右，在位於布隆街(Broome St.)交肯美街(Kenmare St.)的茂比利街(Mulberry St.)口，一身分不明的男子對一名六旬華婦無故實施暴力，毆打其右眼太陽穴處致其倒地不起，當受害者起身準備看清嫌犯樣貌時，其已經沿著茂比利街向北逃逸。

警方稱，據受害者表示，街角餐廳的服務生應聲趕來，許多路過的居民也駐足幫忙，才得以迅速向轄區市警五分局報案，所幸受害者身體並無大礙。

據悉，這名陳姓受害者是華埠一名公立小學的退休教師，其子茹聰在疫情肆虐紐約的一年多間創辦「為華埠奔跑」，多次慢跑12小時為華埠籌得超10萬善款，助社區復興；而如今也仍在每天組織亞裔跑步愛好者一齊運動，從華埠起跑，意旨提高社區警覺性。

警方現呼籲民眾若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。