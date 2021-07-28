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華女地鐵站遭仇恨攻擊 隔7個月報案 警：可行

記者張晨／紐約報導
堅尼路地鐵站台仇恨攻擊，市警繪製的嫌犯體貌。(市警提供)
堅尼路地鐵站台仇恨攻擊，市警繪製的嫌犯體貌。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區去年11月間發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，一名女子在堅尼路(Canal St.)地鐵中遭一嫌犯辱罵反華言論後又受到肢體攻擊；受害者日前前往轄區分局報案，雖然時隔近七個月後報案，警方仍根據受害者描述繪製出了嫌犯的素描像，並呼籲若曾經為同類案件的受害者，若當時沒有勇氣，事後也可以向警方報案。

警方表示，案件發生在2020年11月5日晚10時45分左右，在位於堅尼路北向行使五號線站台上，一名47歲的女性遭一名身分不明的男性靠近，而後嫌犯開始發表反華言論，並開始對其進行肢體攻擊，待受害者倒地後猛踹其身體左側和肩膀，隨後逃離。

此名華裔受害者因身體疼痛自行前往就醫，她於今年6月19日向警方報案，目前仇恨犯罪小組(NYPD Hate Crime Task Force)正在對此案進行調查。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方提醒華裔民眾，反亞裔仇恨犯罪浪潮接踵而至，有些受害者或因自己原因而產生顧慮不肯報警，警方在調查中只會針對案件本身而不會涉及受害者的背景調查；若與上述情形相似，案發後時間過長也不會對立案或調查產生影響，呼籲民眾積極上報。

華裔 手機 仇恨犯罪

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