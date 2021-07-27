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曼哈頓非裔男先揍後搶 清晨劫獨行女子

記者張晨／紐約報導
該男子在街頭痛毆一名女子並搶走隨身物品。(市警提供)
該男子在街頭痛毆一名女子並搶走隨身物品。(市警提供)

曼哈頓華埠市警五分局轄區近日發生一起攻擊搶劫案件，一名女子獨自行走在街頭時，遭一名非洲裔男子攻擊，並搶走隨身物品；現該男子遭市警通緝。

警方表示，案件發生在23日清晨5時10分左右，在史坦登街(Stanton St.)19號前，一名29歲的女性受害者被一名身分不明的男子從背後接近，此人握緊拳頭猛擊她的面部，並將她摔倒在地，隨後搶走了她的錢包，裡面裝有130元現金和信用卡；嫌犯隨後沿史坦登街向西逃跑。

轄區市警五分局公布了案發地附近的監控錄像，這名非洲裔嫌犯身高約5呎10吋，體重170至180磅之間，最後一次看到時其身穿紅色運動衫、紅色襯衫、白色帽子和白色運動鞋。

警呼籲民眾如看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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