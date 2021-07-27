挪動同事飯盒起爭執 她被捕需上庭
在曼哈頓華人美甲店工作的林女士因午休時不慎移動了西語裔同事的飯盒，雙方當即大吵起來，事後對方報警稱林女士毆打自己，警方不久後抵達現場逮捕林女士；她和一名華人工友日前現身美國亞裔社團聯合總會，自稱冤枉遭對方「碰瓷」，不曉得如何面對法院傳票，亞總會建議林女士出庭時帶一名翻譯員，向法官解釋案發來龍去脈。
據林女士所說，本月10日午休時分，她進到廚房把食物拿進微波爐裡加熱，當時因另一個飯盒占了她要用的空間，因此便稍微挪動位置；沒想到這時西語裔同事出現，發現後瞪大眼睛朝她大吼「不要動我的東西，我在這裡吃飯」，對方兇狠的語氣一瞬間也讓林女士怒火中燒，兩人隨即掀開罵戰。
過程中對方舉起手機拍攝，林女士以為對方在拍照，噴怒地指著女子叫著「不要拍我！」，情形混亂之下對方的手機被林女士拍打到地上；在前房工作的老闆娘聽見聲響後曾到廚房查看，卻沒能調和，兩人之後就這樣不歡而散，怎料數小時後該名同事報警，警方不久後抵達現場將林女士逮捕。
林女士表示，對方說自己身上疼，後來到醫院檢查，可當下她再生氣，也沒有動手打人；「我來美國十多年，第一次遇到這種事，覺得天都要塌下來了。」林女士表示既不諳英文、又不懂美國司法程序，不知如何申訴自己的委屈。
她也提到，過去因家庭暴力而患上焦慮症，已經吃藥治療了十年，也因此案發時情緒失控，說話的音量大聲了點。
亞總會社區司法高級顧問李浩然表示，案發時兩人處在公眾場合，對方有權拍攝，林女士不該拍掉對方手機；而在女子拍攝的影片看來，林女士確是氣焰更大，對方看上去處於弱勢，若要指控林女士威脅自己的安全也是不無道理。
他建議林女士向店主索取能清楚拍到案發現場的監控錄像，並懇請對方出庭為自己作證，同時讓心理醫生簽發能證明林女士吃藥的證據；林女士出庭當天只需帶一名會講英文的人員或是向法庭要求翻譯員，解釋案發過程即可，並不會涉及太複雜的法律程序。李浩然也呼籲華人民眾遇事時儘量要心平氣和，不要引起不必要的衝突矛盾。
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