挪動同事飯盒起爭執 她被捕需上庭

林女士因挪動同事飯盒而引發衝突，導致被捕。(林女士提供)

在曼哈頓華人 美甲店工作的林女士因午休時不慎移動了西語裔同事的飯盒，雙方當即大吵起來，事後對方報警稱林女士毆打自己，警方不久後抵達現場逮捕林女士；她和一名華人工友日前現身美國 亞裔社團聯合總會，自稱冤枉遭對方「碰瓷」，不曉得如何面對法院傳票，亞總會建議林女士出庭時帶一名翻譯員，向法官解釋案發來龍去脈。

據林女士所說，本月10日午休時分，她進到廚房把食物拿進微波爐裡加熱，當時因另一個飯盒占了她要用的空間，因此便稍微挪動位置；沒想到這時西語裔同事出現，發現後瞪大眼睛朝她大吼「不要動我的東西，我在這裡吃飯」，對方兇狠的語氣一瞬間也讓林女士怒火中燒，兩人隨即掀開罵戰。

過程中對方舉起手機 拍攝，林女士以為對方在拍照，噴怒地指著女子叫著「不要拍我！」，情形混亂之下對方的手機被林女士拍打到地上；在前房工作的老闆娘聽見聲響後曾到廚房查看，卻沒能調和，兩人之後就這樣不歡而散，怎料數小時後該名同事報警，警方不久後抵達現場將林女士逮捕。

林女士表示，對方說自己身上疼，後來到醫院檢查，可當下她再生氣，也沒有動手打人；「我來美國十多年，第一次遇到這種事，覺得天都要塌下來了。」林女士表示既不諳英文、又不懂美國司法程序，不知如何申訴自己的委屈。

她也提到，過去因家庭暴力而患上焦慮症，已經吃藥治療了十年，也因此案發時情緒失控，說話的音量大聲了點。

亞總會社區司法高級顧問李浩然表示，案發時兩人處在公眾場合，對方有權拍攝，林女士不該拍掉對方手機；而在女子拍攝的影片看來，林女士確是氣焰更大，對方看上去處於弱勢，若要指控林女士威脅自己的安全也是不無道理。

他建議林女士向店主索取能清楚拍到案發現場的監控錄像，並懇請對方出庭為自己作證，同時讓心理醫生簽發能證明林女士吃藥的證據；林女士出庭當天只需帶一名會講英文的人員或是向法庭要求翻譯員，解釋案發過程即可，並不會涉及太複雜的法律程序。李浩然也呼籲華人民眾遇事時儘量要心平氣和，不要引起不必要的衝突矛盾。