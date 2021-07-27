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公寓樓梯間遇色狼 亞裔女遭性侵搶劫

記者黃伊奕／紐約報導
涉嫌性侵並搶劫亞裔女子的嫌犯。（94分局提供）
涉嫌性侵並搶劫亞裔女子的嫌犯。（94分局提供）

布碌崙(布魯克林)日前發生一起性侵案件，一名28歲亞裔女子在自己居住的大樓內，遭一名身分不明的男子推倒在樓梯間，之後被性侵，之後還搶走受害者的信用卡，並盜刷了40多元。

根據市警94分局，25日凌晨1時左右，布碌崙威廉斯堡北10街交Roebling街一棟住宅樓內，一名28歲的亞裔女子在回家途中，抵達住宅樓後上樓期間遭一名陌生男子推倒在地並性侵；隨後嫌犯還搶走了受害者裝有現金、身分證以及信用卡的錢包，逃離現場。

之後12小時內，嫌犯利用受害者的信用卡，在布碌崙班森賀86街2151號的CVS消費了46.21元。

該案件發生後引起威廉斯堡居民擔憂，居住在案發附近的Leila Scott說，「現在治安對於紐約女性尤其不安，我也曾在地鐵遭遇過襲擊，在從地鐵樓梯下樓時，一個男人摸了我。」

另外一名不願意透露姓名的女子說，「以前我會帶著耳機在街道上散步，但現在不敢再這樣做」；當地居民Natalie Gee也說以前自己會在夜間遛狗，之後可能會要丈夫陪著一起。

警方26日公布了監控拍下的嫌犯相貌，顯示作案當日他頭戴一頂帽子、藍色醫用口罩、深色帽衫、手持彩色挎包；警方呼籲民眾看到和圖中和視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 性侵 信用卡

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