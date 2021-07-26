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「講英語，如果你在美國，你就得說英語。」華女曼哈頓上西城遭人扯頭髮、吐口水

記者張晨／紐約報導
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

紐約市警26日表示，在過去這個周末在曼哈頓上西區又發生了一起涉及亞裔受害者的攻擊案件，一女嫌犯無故勒令一名亞裔女子「說英語」，然後扯她的頭髮並向她吐口水；受害者用手機紀錄了全過程，但並未報備傷情，現市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，案發當日晚上8時45分左右，一名26歲的受害者正站在西60街和百老匯大街(Broadway)之間用普通話和朋友交談，而此時一女子靠近了他們並企圖對峙。

「講英語，X子，如果你在美國，你就得說英語。」(Speak English, b–h. If you in the United States, you have to speak English.) 然後她又補充道，「你以為我在和你開玩笑？在我要沒把你揍個半死，趕緊趕緊滾回去！」(You think I’m playing? I will beat the s–t out of you! Get the f–k out of here while you got the chance!)

警方稱，嫌犯隨後朝受害者吐口水，拉扯她的頭髮，並使用食物砸向她；受害華女使用手機紀錄下了全過程，但沒有報告任何受傷情況，嫌犯也在作案後逃離了現場。

目前市警仇恨犯罪小組，並呼籲民眾若知曉此案線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

手機 亞裔 仇恨犯罪

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