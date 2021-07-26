「講英語，如果你在美國，你就得說英語。」華女曼哈頓上西城遭人扯頭髮、吐口水

華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

紐約市警26日表示，在過去這個周末在曼哈頓上西區又發生了一起涉及亞裔 受害者的攻擊案件，一女嫌犯無故勒令一名亞裔女子「說英語」，然後扯她的頭髮並向她吐口水；受害者用手機 紀錄了全過程，但並未報備傷情，現市警仇恨犯罪 小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，案發當日晚上8時45分左右，一名26歲的受害者正站在西60街和百老匯大街(Broadway)之間用普通話和朋友交談，而此時一女子靠近了他們並企圖對峙。

「講英語，X子，如果你在美國，你就得說英語。」(Speak English, b–h. If you in the United States, you have to speak English.) 然後她又補充道，「你以為我在和你開玩笑？在我要沒把你揍個半死，趕緊趕緊滾回去！」(You think I’m playing? I will beat the s–t out of you! Get the f–k out of here while you got the chance!)

警方稱，嫌犯隨後朝受害者吐口水，拉扯她的頭髮，並使用食物砸向她；受害華女使用手機紀錄下了全過程，但沒有報告任何受傷情況，嫌犯也在作案後逃離了現場。

目前市警仇恨犯罪小組，並呼籲民眾若知曉此案線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。