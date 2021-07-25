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戶外用餐區去留兩難 布碌崙商家反應也兩極

記者顏潔恩／紐約報導
戶外餐區使用率偏低，業者拆除部分餐座。(記者顏潔恩╱攝影)
戶外餐區使用率偏低，業者拆除部分餐座。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市戶外用餐項目可能永久化，布碌崙(布魯克林)8大道餐館業者指，天氣炎熱，近來戶外餐區的使用率本就不高；然而新冠疫情反覆，業者對於戶外餐座要拆還是要保留仍拿不定主意，擔憂屆時限制堂食，又要被迫重新搭建戶外用餐區。

8大道的戶外餐區主要集中在52街至62街間，大道上的業者因受車道限制，搭建的木棚較簡單，能容納的桌椅也較少；街道內的業者，則因空間較大，可增的餐座更多，也更願意花錢裝飾。

夏天氣溫升高，顧客都不太使用戶外用餐區域。(記者顏潔恩/攝影)
夏天氣溫升高，顧客都不太使用戶外用餐區域。(記者顏潔恩/攝影)

然而自紐約市堂食開放以來，8大道商區的戶外用餐區幾乎是空置狀態，許多僅剩木棚，不擺放桌椅；業者指防疫疲勞，大眾對病毒的恐懼大減，加上市府解除防疫令，民眾放心不少，另外則因夏天更想待在有冷氣的室內。

針對戶外餐區永久化，金皇廷酒樓業者陳善莊認為，對經濟的振興有一定好處，能滿足顧客想坐室內或室外；另外布魯克林的街道比起華埠寬，引起的交通問題並不多，善加利用還是值得保留。

他說夏天熱，木棚搭得再好，白天的使用率還是不高，夜間也只有少數外族裔光顧；業者可能還是要投資裝空調，加上市府制定合理方案，才能真正發揮戶外餐區的價值。

在8大道經營火鍋店的林里舉說，夏天吃火鍋，顧客更不願待在室外，考慮餐座會占用街邊車位，已拆除部分木棚；一開始以為只是暫時措施，沒花太多心思裝修，拆了也不會覺得太可惜。

然而隨著變種病毒肆虐，他又擔心市府限制堂食，全拆將無法提供戶外用餐，兩抉擇間很苦惱；為防萬一，短期內還是保留大部分室外餐座，視疫情再定奪。

夏天氣溫升高，顧客都不太願意使用戶外用餐區。(記者顏潔恩╱攝影)
夏天氣溫升高，顧客都不太願意使用戶外用餐區。(記者顏潔恩╱攝影)

8大道 紐約市 疫情

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