華埠夜店疫後狂歡 新舊文化矛盾再起

疫情之後，越來越多年輕人將華埠作為潮流聚會地，老居民憂心生活質量。(記者張晨╱/攝影)

「這關乎社區的生活質量。」居住在華埠 擺也街(Bayard St.)30年的居民陳舉文說，去年6月紐約市 因疫情 首次推出戶外餐廳項目，引來多番投訴；一年過去，紐約州又在日前宣布取消多數防疫規定，遊客與年輕人紛紛湧入，酒吧餐廳變得異常火爆，民眾雖開心看到復甦，但生活品質降低也是外人無法理解。

轄區內接到最多投訴的是位於擺也街的日本餐廳Dr. Clark，由日本裔和白人老闆經營，據了解，樓上二樓租戶因無法接受嘈雜的環境而選擇搬離，但夜間吵鬧的問題依舊沒有得到改善，三樓的住戶也打算搬離。

華埠酒吧「地下室」(Basement)在疫情鬆綁後變得異常火爆，每周五、六晚，上百年輕人摩肩接踵直至午夜，外面也有人排隊進入或等電召車，幾乎占滿人行道。

這其中也涉及大麻以及醉酒後的治安問題，不少周圍居民表示雖「地下室」隔音做的尚可，正常經並不會導致擾民，但周末顧客在外大聲吵嚷的情況屢見不鮮，群聚但缺少防疫也讓人憂心。

陳舉文表示，華埠的建築緊湊相鄰，兩個街區的建築背靠背而立，老舊的結構常連鄰居「掉落硬幣都聽的一清二楚」，擔心這個夏天心急回歸正常生活的人們會愈加放縱。

社區人士陳家齡則表示，華埠作為百年老社區，疫情後新舊文化的衝突開始顯現，商家疫期慘賠、疫後急復甦，年輕人迫不及待的外出玩樂，「老居民受不了，新一代太瘋狂」。

他表示，若回想一年前，所有人的目標都是振興社區經濟，不少華裔二、三代挺身而出，試圖為生養自己的社區獻上一份力；「他們是狂歡的一分子，也是力挽狂瀾的一分子。」陳家齡說，許多問題不能一概而論，「華埠需要新力量、新面孔，才是最有利的廣告。」