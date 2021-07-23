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紐約史島失智華裔老人走失 警籲協尋

記者顏潔恩／紐約報導
失蹤的華裔老人梁明新。(家人提供)
失蹤的華裔老人梁明新。(家人提供)

一名居住在史泰登島的八旬華裔老翁於21日外出後，再也沒有回到家中，家人表示他患有失智症，很有可能在往曼哈頓華埠或布碌崙(布魯克林)8大道的路上走失，呼籲民眾若看見請立即提供線索。

這名83歲的華裔長者名叫梁明新，他報住在史泰登島Bullhead社區，21日下午3時15分左右他獨自離開家中，也沒向當時唯一在家的人通知；直到家人發現時，已經過了數個小時，他們立即到警局報案。

一名女性親屬表示，以前他們居住在布魯克林日落公園，所以閒暇時會從島上帶他去8大道吃飯，懷疑他失蹤當天可能是獨自去到8大道，亦或者搭乘輪船轉公車到華埠；她表示，廣東籍的老翁患有失智症已久，不排除出門後忘了回家的路。

梁明新最後一次被看見時身穿灰色外套、藍色短褲、黑色皮鞋、戴著藍色帽子，若看見與照片中特徵類似的人，請立即撥打手機號(929) 392-8180向其親屬提供線索；或立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

8大道 手機 華埠

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