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華男疑醫療疏失致死 同鄉盼調查及助死者親屬來美送終

記者顏潔恩╱紐約報導
罹患肝癌的陳忠傑，醫療期間不幸身亡。(同鄉提供)
罹患肝癌的陳忠傑，醫療期間不幸身亡。(同鄉提供)

來美18年的福州籍男子陳忠傑，日前因肝癌接受手術，復原期間疑因插管處理不當，引發胰腺炎，最終惡化身亡；多名同鄉22日至美國亞裔社團聯合總會，表示希望能取得醫療紀錄展開調查，鑑定是不是醫方的失誤，另外想申請其多年未見的妻子和孩子來美，送最後一程。

同鄉表示，49歲的陳忠傑是在曼哈頓中城送餐的外賣郎，5月底工作時，突然腹部劇痛、倒地不起，被送至西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)救治時，診斷為肝癌；上個月切肝手術後，醫生表示復原良好，不需再做化療，但胃部需插管吸出肝臟分泌的膽汁。

之後，疑似插管阻塞，陳忠傑的胃部再次劇烈疼痛，叫來護士也沒多大幫助，隔天同鄉向醫生反映，打了止痛針；當日下午醫生尚未診斷出胰腺炎，因此囑咐多喝水，卻造成他傷勢惡化。

同鄉表示，感染胰腺炎不能吃流質食物，醫生疑似後來才發現，儘管停止進食，但為時已晚；7月8日，陳忠傑因血壓過低造成器官衰竭而身亡；同鄉懷疑是醫生的疏忽所造成。

他們說，陳忠傑來美後從未回過長樂家鄉，家中還有妻子和20歲的兒子，確診肝癌時便心心念念，嘴裡不停喊著他們的名字；同鄉希望兩人能申請簽證來美，為陳忠傑辦理後事，送他最後一程。

利普捷律師樓案件經理馮緣表示，首先要取得死者妻子的簽字授權，由他們代理向醫院爭取醫療紀錄，但不確定能否順利拿到；之後若要指定一人作為案件代理人，需獲法官同意和承認，才能展開刑事調查。

亞總會會長陳善莊表示，將盡力協助死者家屬辦理簽證，但他說將兩人都申請來美很困難；同鄉建議，死者的妻子身體狀況不佳，若只能安排一人，應讓兒子來美為父親送行。

陳忠傑的同鄉22日來到亞總會求助，望調查死因。(記者顏潔恩╱攝影)
陳忠傑的同鄉22日來到亞總會求助，望調查死因。(記者顏潔恩╱攝影)

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