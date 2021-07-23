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紐約客談╱不懂法律 小心助人變害人

紐約客談

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道近期案件不斷，尤其是58街至56街路段一周內連續發生了兩起搶劫、一起槍擊案，其中兩起搶劫案都有路人見義勇為，但結果卻大不相同。

8大道近期不太平，先是一名非洲裔於14日晚在56街搶劫一家華人商舖，路人出手相助將劫匪控制，交給警方處理。

19日一名華裔女子被搶，雖然也在路人幫助下逮捕劫匪，但因沒有即時報警，且眾人將劫匪痛毆一頓，導致華女和劫匪一起被捕，遭控攻擊罪。

雖然華女已被釋放，但社區議論紛紛，有人將此案看作又一起華裔遭遇不公對待的事例，甚至歧視；但鮮有人討論視頻中那個用力「捅」劫匪屁股華男的行為。

很多時候，見義勇為與犯罪僅一線之隔，因為防衛過當也會成為犯罪；華人想要在美獲得認同，除發出自己的聲音，也應進一步了解和遵守法律。

此外，16日晚8大道發生的槍擊案，消息稱中槍者為社區知名的「惡霸」，過去在8大道華社作惡多端，案發前一日才在該地痛毆另外一華人；在他中槍後社區也有不少人暗中叫好，甚至詛咒傷者不治。

但在警方看來，即便開槍嫌犯過去曾受對方欺凌，但開槍報復就是犯罪；也再一次證明，社區民眾的「認為」，在法律前不一定站得住腳，想當好市民，光有正義的心是不夠的，遵守法律仍是最基本的前提，否則也會好心辦壞事、助人變害人、害人也害己。

紐約客談，每周二至周六見報。

8大道 華人 華女

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